潘政琮捐贈百萬元給苗栗縣消防局採購16套高級消防裝備。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

高爾夫好手「潘帥」潘政琮（左）捐出奧運獎金回饋家鄉。（摘自潘政琮臉書／李京昇苗栗傳真）

台灣高爾夫好手「潘帥」潘政琮，在東京奧運拿下銅牌，獲苗栗縣政府頒發百萬獎勵金，他捐出所有獎金給苗栗縣消防局購買消防裝備藉此回饋家鄉。苗栗縣政府消防局近日在臉書發文感謝，並指16套消防裝備「黃金戰衣」已順利交貨，未來消防人員又更強大，引起網友讚聲連連，潘政琮也留言「謝謝消防戰士的付出」。

旅美高球好手潘政琮是苗栗縣苑裡鎮人，2021年奧運，潘政琮代表台灣參賽，從第1天排名第57名，到最後逆轉獲得銅牌，也是台灣首次有選手摘下奧運高球獎牌。潘政琮長年投入公益，去年11月完成2個2千萬的公益里程碑，是「苗栗之光」、「台灣之光」。

也因為東京奧運奪得銅牌，苗栗縣政府頒發1百萬元獎勵金，潘政琮將其獎金全數捐出，並加碼5萬元，共105萬元捐給苗栗縣消防局，用於採購高等級的防護設備，原先2021年就採購，但因為烏俄戰爭，直到近幾天才順路運抵台灣。

苗縣消防局17日特別在臉書粉專發文感謝潘政琮的善舉，消防局說，這次購買消防裝備都是從國外進口，包括德國、奧地利及美國進口，總共有16套消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，還有廠商回饋32只消防頭套。

潘政琮說，希望這一批物資最好能不要用上，但在需要執行災害，搶救時能夠提供救災英雄們多一點的保護，完善的裝備是救災英雄們應得的。

消防局指出，潘政琮捐贈高等級消防衣，因為材質PBI纖維原色呈土黃色，所以被稱為「黃金戰衣」，16套消防裝備16日到貨，「好的裝備等待是值得的，感謝潘政琮的捐贈，未來我們又更強大了」，潘的善舉引發網友回響，許多人都紛紛為消防人員表達感謝。