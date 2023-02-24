台積電近期北中南大規模擴廠，也積極搶用人才，為了新廠區消防安檢，開出年薪360萬的優渥薪資條件挖角消防員，爆發北部消防員出走潮，甚至連年資20多年的外勤大隊的兩線四星副大隊長也轉戰護國神山。新北消防局證實，農曆年後有4名消防員離職跳槽台積電，對於消防同仁有更好發展都會「給予肯定與高度祝福」。

近日傳出台積電為了使新廠房能夠順利通過消防安檢，砸重金挖角消防員進入公司任職。據悉，消防員跳槽到台積電後，最高位階為主任工程師，月薪為12萬元，加上年終和紅利至少領30個月，年薪上看360萬，保證至少「簽約5年」，以補償消防員公職生涯損失。

台積電這一波大挖角，引發各地消防人員出走潮，知情人士透露，離職跳槽台積電的同仁，消防資歷大約7至10年，年紀在35歲上下，均為兩線一星以上的中階幹部，甚至有年資20多年、外勤大隊的兩線四星副大隊長放棄鐵飯碗，投靠護國神山。

新北市消防局消防宣導科秘書林世明表示，經查今年農曆年過後，新北市消防局共有4名消防員離職，轉換跑道到台積電任職，他表示，這代表新北消防員能力相當優秀，獲得社會各界企業的肯定，未來也希望能將新北市消防局公共安全及防救災能量，推展到社會各界，也對於消防同仁有更好發展都會給予肯定與高度祝福。