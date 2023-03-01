魚池鄉長劉啟帆到戲場關心，協請空勤總隊派直升機支援。（劉啟帆提供／楊靜茹南投傳真）

空勤總隊派直升機至日月潭提水灌救。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉大林村九族文化村附近1處公墓上周五疑民眾掃墓不慎引發火燒山，延燒山林10多公頃，消防員闢防火線，確定火勢控制，直到隔天凌晨撤退，今、1日死灰復燃，加上風勢助長，零星火苗隨風飄散，火勢恐波及隔壁東光村，讓居民相當緊張，魚池鄉長劉啟帆協請空勤總隊派直升機從日月潭提水灌救。

民眾指出，火燒山起火點為大林村、第10公墓路邊，由於農曆春節過後至清明節期間是掃墓熱門時段，推測可能是民眾掃墓不慎引發火災，由於太久沒下雨，不僅5公頃公墓遭祝融，火勢甚至延燒到公墓旁山林，消防員徹夜闢防火線、確定火勢已獲控制撤退，沒想到這幾天斷斷續續多次復燃。

劉啟帆說，消防同仁很辛苦，這幾天都派消防員、水箱車在現場待命，疑天乾物燥、加上風勢助長，零星火苗隨風飄散，今、1日又火燒山，甚至可能波及隔壁東光村，他已經協請空勤總隊派直升機灑水灌救，相信很快就會控制火勢。