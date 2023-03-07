頭份市永和山水庫進水量大減，蓄水量已不到6成。（謝明俊攝）

頭份市永和山水庫進水量大減，蓄水量已不到6成。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫蓄水量已降5成1。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫蓄水量已降5成1。（謝明俊攝）

國內自農曆年後降雨減少，加上近期農灌供水增加，使得苗栗縣3大水庫蓄水量已降至6成以下，其中供應苗栗市等周邊城鎮用水的明德水庫，蓄水量更跌破5成，只剩48.2％，永和山水庫為56.9％，鯉魚潭水庫為51.4％，蓄水量已現危機，民眾已經開始擔心再會面臨前年限水措施噩夢。

國內農曆年後，苗栗縣全境降雨明顯減少，雖然偶有陣雨，但雨勢不足提供大量水庫進水，使得苗栗縣永和山、明德及鯉魚潭等3大水庫蓄水量持續下降，加上近期水稻1期作開始整地，3個水庫都負責供應農灌的任務，所以造成3座水庫的蓄水量明顯下降，其中明德水庫更跌破5成。但水利署至今並未採取任何作為。

根據水利署資料，目前鯉魚潭水庫水位降至284.47公尺，滿水位是300米，水庫蓄水量是5，959萬公噸。負責供應台中市、苗栗縣部分鄉鎮的鯉魚潭水庫，最大蓄水量達11583萬立方公尺，目前上游士林壩停止進水入水庫，但每天都須供應台中市及南苗栗部分鄉鎮，以及農灌用水，所以每日出水量高達88萬噸，目前蓄水量已降至51．4％。

永和山水庫最大蓄水量為2993萬立方公尺，目前進水量只有1.3萬噸／cms，供水除了頭份市、竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉等地區外，還供應部分新竹縣市用水，供水量達每日14．9萬噸，目前水位降至76．68米，蓄水量降至56．9％。

而主要供應苗栗市8萬人口的明德水庫，最大蓄水量1，245萬立方公尺，目前進流量只剩0．5萬噸／cms，出水量因供應農灌用水，所以達到每日15．72萬噸，目前水位已降至56．26公尺，蓄水量僅跌破5成，只剩48．2％。