全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」7日起進入網路票選階段，鵬管處表示，投票至17日止，參與投票的民眾有機會獲得500元超商禮券。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」7日起進入網路票選階段，鵬管處表示，投票至17日止，參與投票的民眾有機會獲得500元超商禮券。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」7日起進入網路票選階段，鵬管處表示，投票至17日止，參與投票的民眾有機會獲得500元超商禮券。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」7日起進入網路票選階段，鵬管處表示，投票至17日止，參與投票的民眾有機會獲得500元超商禮券。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

交通部航港局為推廣遊艇帆船休閒活動，特與大鵬灣國家風景區管理處合作，推出全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」，目前已徵選出13組短片作品，並於7日起進入網路票選階段，鵬管處表示，投票至17日止，參與投票的民眾有機會獲得500元超商禮券。

鵬管處指出，此次比賽徵集全台具潛力的遊艇、帆船遊程，內容包含有龜山島、澎湖、大鵬灣、小琉球，參賽作品採以「短片」的方式呈現，而為讓民眾也能選出心目中最喜歡的遊程，特規畫網路票選活動，毎人每日限投1票。

鼓勵民眾踴躍投票，主辦單位還特別提供50份面值500元的超商禮券要給投票民眾，鵬管處表示，民眾點選影片觀賞後投票支持，就有機會獲得500元超商禮券，網路票選「遊艇帆船遊程」連結https://dapengbay2023.com/ 。

航港局表示，近年遊艇休閒活動相當活絡，從南到北各有特色，這次網路票選的遊艇帆船遊程都是值得推薦的經典玩法，4月進入夏天，海象氣候相當穩定，建議遊客可挑選喜歡的遊程，透過遊艇的視角，體驗台灣海洋最獨特的魅力。