屏東離島小琉球旅遊夯，除次次連假都吸引萬人登島外，普通假日的人潮也是絡繹不絕，為此，縣府提出港區未來整體規畫與開發的構想，計畫除有整建候船室外，還有蓋機車立體停車場，盼藉此紓緩停車問題，完善觀光服務品質。

縣府交旅處指出，因應東琉線運量成長，經通盤考量法令規定、旅客需求、琉球在地居民需求等因素後，提出港區未來整體規畫與開發的構想，並以門戶景觀、停車空間規畫及動線分流為主軸，盼藉完善的停車規畫及旅客服務設施，提升港區整體景觀風貌及旅遊服務品質，帶動琉球鄉觀光永續發展。

交旅處表示，目前計畫提出新建機車立體停車場、港區卸貨平台、增建港區東側突堤、整建候船室、新建公共廁所、及商店街行人空間改善等建設，希透過改善港區基礎設施機能，提升觀光轉運的使用效能，營造親切、友善、舒適的旅遊港區服務環境。

為此，縣府特於3日在小琉球遊客中心舉辦「屏東琉球鄉交通港口水岸風貌改善」地方說明會，向民眾說明白沙交通碼頭風貌改善規畫及建設項目，現場民眾參與踴躍，與縣府討論熱絡。

交旅處強調，目前計畫案在規畫階段，說明會民眾所提的相關意見，縣府都會納入評估，滾動檢討規畫內容，並盡速提報中央審議爭取補助建設經費。