台中市潭子區日前發生交通事故，黃男駕駛小貨車右轉時，車輛嚴重傾斜致翻車，衝撞前方停等紅燈的兩台機車，造成4人受傷，其中蔡姓女騎士一度躺在地上一動也不動，小孩還被機車壓住，嚇壞路人。警方指出，三方駕駛均無酒精反應，肇事原因待釐清中。

小貨車衝撞兩機車釀4傷 母載子倒地一動也不動嚇壞人

調查指出，28歲黃男駕駛小貨車，日前沿潭興路2段右轉福潭路後，沿福潭路往潭興路2段258巷方向行駛時，於右轉時因車輛傾斜致翻車，直接衝撞停等紅燈的兩台機車，造成黃男、51歲黃女、31歲蔡女及其4歲兒子手腳擦挫傷，幸傷勢無大礙。

監視器畫面今日曝光，小貨車於轉彎時嚴重傾斜後瞬間翻車，直接衝撞前方，當時有3台機車正在停等紅燈，其中一台騎走逃過一劫，兩台慘遭撞擊倒地，蔡女趴躺地上一度一動也不動，後座的兒子則被機車壓住，路人見狀趕緊上前幫忙。

警方依規定到場處置，三方駕駛經檢測均無酒精反應，自小貨車前車頭及左後側車身受損，2部重機車車身、側面受損，後續將調閱相關影像畫面以釐清案情。警方呼籲，用路人行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，保持安全距離，以避免事故發生。