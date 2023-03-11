新北市二重疏洪道車流量龐大，民代直指是機車版的台64線，不過道路設計卻對機車族不友善，民進黨新北市議員鄭宇恩、鍾宏仁及李宇翔10日前往會勘，要求相關局處提出短期、中期改善方案，交通局回應，將變換車道線的長度，從現行的80公尺，提升至130公尺，以提升駕駛人反應距離。

鄭宇恩指出，二重疏洪道對於無法行駛快速道路的機車族而言，是由淡水、八里往返板橋、三重等地的重要通勤路線，重要是堪稱「機車版台64線」，不過道路設計對機車來說卻非常不友善，機車專用道道路口馬上變成右轉專用道，直行機車幾乎沒有反應時間，同時還要變換車道，提防右轉汽車切入；另外，在槽化區和路側護欄間的道路也相當狹窄，左轉機車容易遭到夾擊。

李宇翔也表示，該路段早年的規畫已經無法因應現今的車流量，特別是這幾年道路平權的意識抬頭，市府應該積極分成短、中、長期來做改善，短期可先延長變換車道的虛線段，增設提醒右轉車輛提早靠右的告示牌，增加駕駛人反應時間，不過長期而言，路口的整體環境需要重新規畫。

鍾宏仁也發現，該處行人通行環境在行人穿越線兩側連接路側護欄，導致民眾要穿越馬路時，只能選擇行走在車道上，否則就要跨越護欄，而疏洪道周邊有許多遊憩設施，行人動線更應妥善規畫改善。

機車路權促進會副理事長吳祥瑀也提出建議，取消內線車道的禁行機車，並將機車專用道改為機車優先道，改善目前機車選擇車道後就沒有切換空間的現況；鄭宇恩則希望交通局與高灘處研議擴寬轉彎處、移除槽化區。

交通局回應，依照道路交通標誌標線號誌設置規則規定，變換車道所需長度為50公尺，現況疏洪一路往新莊方向的車道長度則約80公尺，交通局將依會勘決議調整增加至130公尺，以提升駕駛人反應距離；同時針對堤外便道交通以速度管理優先，為降低事故發生，故不宜取消疏洪一路內線禁行機車，一切以安全為考量。