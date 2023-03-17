桃園捷運綠線GC02標潛盾機17日啟用，桃園市長張善政表示，捷運綠線工程如火如荼，但主要工程都在地底下施工，因此舉辦潛盾機啟用儀式，讓民眾知道捷運綠線持續推動，而不是只有受到塞車的影響。

張善政17日到捷運綠線G03站施工地點視察潛盾機啟用儀式，提到，潛盾機的外號是「大約翰」，國內首次引進潛盾機是在北迴鐵路施工時，當時他還在大學讀土木系，恰好實習有機會見到首次潛盾機施工，此次參與潛盾機啟用，希望讓市民感受到桃園越變越好，也距離捷運綠線通車日子越來越接近。

目前綠線規畫2026年可以局部通車，捷運工程局長劉慶豐說，捷運綠線G02標行經八德區、桃園區介壽路、建國路及延平路，最後到台鐵捷運站，也就是綠線G07站，全長6.75公里，有G03、G04、G05、G06標等4座地下車站及3座通風豎井，除了站體需要開挖外，其餘軌道將採潛盾施工方式，在地下10公尺深以上進行作業，除了必要的點配合聯絡通道，或者潛盾機換齒作業需進行地盤改良會有對路面施工外，會盡量減輕捷運施工對交通衝擊。

捷工局目前在位於八德介壽、巧克力路的G03車站工區完成達23.7公尺深的發進井，潛盾激將一路南下，挖掘470公尺，預計今年10月可完成，其餘八德第2、3台潛盾機，將在今年下半尼、明年下半年，在G03車站繼續施工，其餘車站完成整備後，也會投入其他4台潛盾機。