市府提醒民眾勿佔用親子車格，避免受罰。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市在路邊車格與路外停車場畫設3596格身障車格及2050格親子車格，台中市區部分區域因車潮眾多，停車格一位難求，有民眾質疑是否畫設太多身障及親子車格？交通局長葉昭甫表示，是依照規定畫設，民眾違規佔用恐遭開罰，請勿佔用。

台中市政府為讓申請親子車格識別證的爸媽們有車格可停，截至去年底止已在路外停車場畫設2050格親子停車格，交通局長葉昭甫表示，依規定路邊停車場並無要求設置親子車格，但交通局考量路邊也有使用親子車格的需求，在部分路段如靠近學校、公園、醫院、診所、幼兒園等地優先設置209格親子車格供民眾使用。

葉昭甫指出，身障車格部分，台中市目前路邊停車場設置1075格、路外停車場設置2521格，是依據「台中市公有路邊停車場設置基準」第六條規定，身心障礙專用停車格位設置數量需符合「身心障礙者權益保護法」2％的規定辦理。截至今年2月中旬，核發有效的身心障礙者專用停車位識別證，總計4萬7604張，

身障者鄭先生說，他因車禍造成頸椎受傷，經過7年努力終於能開車上路，感謝政府對身障者提供專用車位的美意，希望一般民眾不要佔用，因為不只會被開罰，也讓身障者無車位可停，要花更多時間跟體力停車，增加移動的難度。

至於店家前的卸貨停車格，一般民眾是否可使用？葉昭甫說明，卸貨時可停於路邊「貨車裝卸區」車格，車格旁並設有告示牌面提供駕駛人辨識遵循，卸貨時段為周一至周五，上午8點至下午4點，限臨停20分鐘、每次收費20元，卸貨時段外的卸貨車格可供一般小型車輛停放，收費費率比照同路段計費。