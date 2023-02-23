新北市最萌人氣王消防犬Snow將退役，即起開放民眾申請認養。（新北市消防局提供）

新北市最萌人氣王消防犬Snow將退役，即起開放民眾申請認養。（新北市消防局提供）

新北市最萌人氣王消防犬Snow將退役，即起開放民眾申請認養。（新北市消防局提供）

曾獲最萌人氣王的新北市消防局搜救犬Snow，今年服役已屆滿8年，將光榮退役，為了讓她有快樂的退休生活，希望能找到愛毛小孩、願意照顧她一輩子的主人，即日起至3月24日止開放民眾申請認養。

Snow今年9歲，是邊境牧羊犬及拉不拉多混種，曾在「消防署107年全國消防競技大賽」中拿到最萌人氣王第一名，Snow不只外表可愛，更是個性溫和又愛撒嬌的女生。在專業方面，Snow於2019年通過國際IRO瓦礫搜救犬高級評量認證，曾參與黑鷹直升機失事搜救及許多山難事故等救助任務，是非常優秀且討人喜歡的毛小孩。

新北市搜救犬隊目前共有6位領犬員，現役搜救犬10隻，主要執行震災瓦礫堆搜救，因臺灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震頻傳，每當有建築倒塌或是傷者遭受瓦礫掩埋時，搜救犬都會出動參與救援。2016年台南維冠大樓倒塌、2018年花蓮大地震、2021年太魯閣號列車翻覆及去年花蓮玉里強震，都有新北市搜救犬隊的身影。

消防局指出，在搜救犬的培訓中，犬隻無論體能及膽識都要經過高強度的磨練，猶如競賽選手般的艱苦訓練，才能在現場擁有處變不驚的大將之風，當搜救犬年齡達到8歲時，即會評估搜救犬的體能及健康狀況，讓牠好好退休。

消防局長黃德清說，搜救犬特性多屬於愛吃、好動且愛親近人，因為受過專業的訓練，退役後也能很快地融入家庭內，但也因為其好動的個性，因此會希望領養家庭擁有足夠的活動空間及陪伴時間，讓其擁有充滿愛與幸福的退休生活。

消防局表示，有意願的民眾們可透過新北市消防局網站申請，或下載申請文件填寫後郵寄至「新北市政府消防局特搜大隊」（地址：新北市板橋區南雅南路2段15號3樓），或是將申請文件掃描檔電郵至：[email protected]，搜救犬隊將依犬隻居住環境及相關配套等綜合考量，選定最適當的領養家庭。