員林市公所拋磚引玉，採購一批發熱衣捐贈給土耳其，在地企業響應，13日將112箱發熱衣、棉襪、圍巾等禦寒物資，送往台北指定倉庫。(員林公所提供／吳建輝彰化傳真)

1999年921地震時彰化縣員林市龍邦富貴名門大廈倒塌，當時土耳其救難隊帶來許多先進偵測生命跡象的器材，順利救出1名生還者。24年後的現在，員林市長游振雄捐出薪水，集結在地企業捐贈，總共112箱超過萬件的保暖衣物今送往土耳其，感謝土國過去相挺。

土耳其與敘利亞邊境日前發生芮氏規模7.8級的強震，超過3萬人死亡，滿目瘡痍，現在又遇到嚴寒氣候，員林市公所拋磚引玉，採購一批發熱衣捐贈給土耳其，在地企業響應，13日將112箱發熱衣、棉襪、圍巾等禦寒物資，送往台北指定倉庫。

員林市長游振雄也捐出一個月的薪水，另外自掏腰包採購保暖圍巾，游振雄說，過去土耳其在員林遭遇苦痛的當下，挺身而出幫助員林，龍邦富貴名門大廈就在他家不遠，9層樓建築倒塌畫面歷歷在目，當時土耳其第一時間派救難隊到台灣，真的相當感謝。

游振雄說，許多在地企業慷慨解囊加入捐贈行列，像是Easyfit 得展棉業，公所採購發熱衣其以成本價販售給公所，還加碼3000件發熱衣，3萬雙棉襪， 思薇爾提供大小朋友全套衛生衣、褲總共1萬700件，曼黛瑪璉捐贈100箱保暖內著、保溫杯等，貨櫃車則由上廣貨運全額贊助。

游振雄強調，台灣多數人都是經歷過921震災的人，對於土耳其正遭遇能感同身受，感念土耳其過去的救援，土耳其幫助過我們，我們更應加倍還回去，希望能夠盡一己之力，幫助土耳其盡速重建家園。