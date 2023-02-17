亞洲無人機AI創新應用研發中心在嘉義縣長翁章梁見證下，再與土耳其安卡拉航空科技大學簽署MOU。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

參訪團也取經土耳其航空航天FLY BVLOS園區。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁率參訪團取經土耳其航空航天FLY BVLOS園區。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁率參訪團取經土耳其航空航天FLY BVLOS園區。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

繼日前與法國與MoovinV 公司簽屬航太暨無人機產業戰略合作備忘錄後，亞洲無人機AI創新應用研發中心在嘉義縣長翁章梁見證下，再與土耳其安卡拉航空科技大學簽署MOU，協議內容包含台、土兩國在無人機產品上的聯合發展、雙方產品能在雙邊基地進行測試與飛安認證，同時擴大兩國無人機人才交流培訓，雙方將建構起戰略合作平台。

由翁章梁率領的參訪團14日抵達土耳其首都安卡拉參訪先進產業園區，首站拜會土耳其安卡拉航空科技大學（University of Turkish Aeronautical Association UTAA），亞創中心並與UTAA簽合作備忘錄，另參訪團也取經土耳其航空航天FLY BVLOS園區，瞭解整體園區規畫設計、管理維運、人材訓練、製造測試、救災及商轉等功能運用，並成功爭取FLY BVLOS公司進駐亞創中心3樓「台土無人機合作研究中心」。

經濟發展處指出，UTAA該校在國防科技、生物科技、機械及資工表現相當優異，盼透過本次簽署國際合作備忘錄，讓兩國在拓展無人機新創的人才培養、學術與技術達到更多交流，並加深無人機技術聯合發展打造具信賴的潔淨供應鏈。

縣府團隊表示，俄烏戰爭讓全世界看到無人機重要性，面對瞬息萬變的國際情勢，台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，在國機國造、潛艦國造狀況下，無人機更是發展重點，嘉義縣是台灣的糧倉，農業區下個世代在高科技將會扮演重要角色，農業結合高科技會是嘉義未來發展的重心，站在新興產業發展起始點，智慧載具、智慧農業、生技醫療將會是嘉義縣未來優勢產業。

此次翁章梁率領無人機國家隊成員出訪，不僅增加技術與學術上的交流，更提升嘉縣的國際知名度，亦結合台灣的產業供應鏈與土耳其的技術奧援，完善建構產業生態系。