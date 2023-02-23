日本台灣友之會會長黑須隆一回贈禮品給北水處副處長張順莉。（北水處提供／張芷瑜台北傳真）

感念前人建設自來水施設，日本台灣友之會會長、東京都前八王子市市長黑須隆一在內共10位日本貴賓，23日來到自來水博物館參訪，在台北自來水事業處副處長張順莉陪同下，向台北水道先驅巴爾頓的銅像致意，雙方在銅像前合影紀念、觀覽「飲水思源頭」紀錄片並參訪自來水博物館，為台日友好及水道發展史留下見證。

北水處說明，台北自來水起源自1909年，由當時日本政府委請英國衛生工程技師巴爾頓進行水源選址並規畫設計台北水道，為台北水道先驅，日本政府也於1919年在台北水道水源地設銅像紀念，但於二戰時期佚失，為感念其對台北自來水的功績，歷經102年後，在2021年3月30日於自來水博物館右側設置巴爾頓廳、復原巴爾頓銅像並舉辦揭幕儀式。

黑須隆一表示，本次參訪自來水博物館，除能感受日本與台灣之間深厚的情誼，也欽佩前人開拓水道的精神。而後黑須隆一也偕同「巴爾頓傳奇」一書的2位翻譯者鄧淑瑩、鄧淑晶在書上留下簽名紀念，並做為自來水博物館的館藏。

北水處補充，黑須隆一致力於台日關係發展，擔任東京都八王子市市長時積極推動台日城市外交，日本台灣友之會也在復原巴爾頓銅像一事中，協助接洽事宜、促成銅像復原。

張順莉強調，前人篳路藍縷從無到有建設自來水施設，用其前瞻的眼光讓後人受惠，希望未來能與黑須會長等日本友人持續交流，北水處也會不斷精進，持續進行包含20年供水管網改善計畫及翡翠水庫原水管工程等，為用戶提供更優質的台北好水。