嘉義市長黃敏惠向嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等家屬致意。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今舉辦228追思紀念會，以傳遞鮮花方式傳達愛與和平。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠一行人亦轉往 228紀念館參加「228事件76周年嘉義地區紀念特展」開幕。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今舉辦228追思紀念會，嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等各界出席，江榮森代表受害家屬提3點建議，包括盼執政黨政府早日拆除蔣中正銅像，實現轉型正義。

今年是228事件76周年，今嘉市各界在全台第一座228紀念碑前舉辦追思紀念會，以傳遞鮮花方式傳達愛與和平，期許228事件的傷痛能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點。黃敏惠說，228事件距今已經76年，是家屬的痛，更是台灣社會最大的傷痛，嘉義地區是228事件中受矚目的地方，希望大家除追思、緬懷受難者，也能一起以愛與和平迎向未來。

陳姿妏說，擔任民意代表後更深體會228事件，也有許多人持續關心228事件後續及受難者家屬，每年各界聚集在228紀念碑前不分黨派、不分彼此，紀念曾為爭取自由、和平而捐軀的無名英雄，時間會過去，但歷史記憶留在人民心中，希望大家珍惜擁有可貴的民主自由。

江榮森則提出實現轉型正義3點建議，一是持續真相調查，二是責任歸屬，指228事件是人為屠殺事件，全台有許多受害者，卻沒有一個加害者出來負責「說不過去」，228事件紀念基金會已將元凶抓出來，但加害人尚未獲得法律制裁，這是要努力的方向。

江榮森說，三是追究元凶的責任，指蔣介石等人應追究他們的責任，還說蔣介石是最大元凶，但他的銅像還在中正紀念堂、桃園慈湖紀念園區，政府還花錢派人保護，讓228家屬無法接受，建議執政黨政府，早早拆除這兩個地方的銅像。

本日追思會結束後，黃敏惠一行人亦轉往 228紀念館參加「228事件76周年嘉義地區紀念特展」開幕，透過嘉義地區228事件景點及受難者影像資料展，瞭解76年前對台灣影響深遠、雲嘉南地區受創尤深的228事件。