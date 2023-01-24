歌手艾成去年8月離世，獨留愛妻王瞳一個人生活，事隔數個月後，王瞳雖已調整好心情，但迎來闔家團聚的農曆新年，依舊難掩沉痛心情，感概表示：「第一個沒有你的過年」，讓人看了格外心疼。

王瞳在社群網站先是曬出獨照，只見她回眸對著鏡頭擺出微笑，但似乎掩藏不住些略顯悲傷的情緒，接著曬出和愛犬哈嚕的同框合照，只見她除了將其高高舉起之外，還把牠放在懷裡呵護，更因此展露久違的燦爛笑容，接著透露這是與哈嚕的初一台南行，並感謝屬靈女兒們的安排，接著吐露心聲：「哈嚕也想爸比，第一個沒有你的過年」，簡短一句道盡對艾成的無盡思念。

對此，網友紛紛留言：「新年快樂，要和哈噜開開心心過年喔」、「成成和瞳瞳與哈嚕同在，也想念你們愛你們，不孤單陪在你們身邊」、「景美人甜，新年快樂」、「妳愛的人也希望妳平安快樂，心情放鬆往後會更好」、「加油最棒的妳~妳老公也是很想念妳跟毛孩子的」、「要快樂一點，你看起來好憂鬱喔」、「加油新的一年妳會更好的」、「你的老公一定會守護著你」。

艾成、王瞳、張芸京及潘奕如共同經營的YouTube頻道《耶一同進城》，去年底上傳標題為「2022 紀念艾成最後錄影畫面」的影片，這讓王瞳當時在限動寫下：「三月初的一同進城錄影，當時就要挑選自己在KTV會唱的歌，我會的歌不多，卻如此符合現在的我和你，而你挑的歌⋯仿佛也在告訴我，你就是如此」，最後更表示「你們幫我看吧，我不敢看」，讓人看了格外心酸。