龍千玉、蔡小虎日前受邀赴新加坡合體對唱，連趕兩場賀年演唱，兩人更空出幾天留在獅城享受難得金兔假期，被粉絲敲碗喜事近，龍千玉則妙回，2人真的將有喜事，更不會讓大家等太久，「4月22、23日兩天，我們將在台北流行音樂中心登場的『黃金歲月演唱會』攜手演出。」

提到星馬演出，蔡小虎表示，過去常到東南亞作秀，其中在新加坡演唱，最高紀錄一年曾往返七次之多，也曾經連續四年都在新加坡過年，「新加坡猶如我的第二故鄉，非常感謝新加坡粉絲們的支持與愛護，除夕在新加坡開唱，就好像回家過年一樣，因為疫情的關係，很久沒有回新加坡這個家過年了，除了高興之外，還有點近鄉情怯。」

龍千玉則說因為疫情，時隔三年終於盼到與新加坡粉絲再聚首，此次一到新加坡就先吃特產水果山竹，一解甜蜜的水果相思，而有許多好友都在新加坡，「登台演出後我跟蔡小虎都被好友的盛情留下，準備大吃大喝的享受過年假期。」

此外，不吃早餐的蔡小虎在新加坡期間，貼心的每天都早起陪龍千玉享用早餐，蔡小虎並說此次難得跟龍千玉一起在新加坡過年，好久沒一起出國了，當然一定要吃他最喜歡的海南雞飯，「我跟龍千玉也有個默契，除了與老友相聚，沒有特別的行程規劃，隨興的逛逛街、購物，累了就找個地方喝個下午茶，好友都笑說這根本是戀人之旅。」