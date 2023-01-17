過年辦年貨一定不會缺少零食。一名網友分享，過年常見的傳統零食中，冬瓜條糖、寸棗、生仁、麻荖和金幣巧克力等5款，超不好吃，引起網友討論，不少人點頭直呼，金幣巧克力真的夭壽難吃，不知道配方是什麼，才能讓巧克力變這樣；另有大批網友護航說，麻荖不該上榜吧！超級好吃。

一名網友在PTT上發文說，過年家裡有許多零食，但有些傳統零食真的超難吃，他並分享自己心目中最不好吃的零食前五名，其中包括冬瓜條糖、寸棗、生仁、麻荖和金幣巧克力。同時他也很好奇大家心中覺得哪款零食最難吃？

貼文引起網友討論，「冬瓜條糖真的很難吃」、「前面4個加上紅綠燈軟糖，到底為什麼每年都可以拿出來賣」、「都不好吃」。其中被最多人點明的是「金幣巧克力」，不少人哀嚎，這個巧克力到底是怎麼做的，為什麼可以這麼不好吃，「金幣巧克力根本不能吃吧」、「無法理解為什麼巧克力會這麼難吃」。

而「麻荖」則引來一票粉絲護航說，有些店家做的麻荖超級好吃，外層裹滿細綿的花生粉，咬下去是鬆鬆脆脆的口感，覺得難吃的人，肯定都沒有吃過好吃的，「好的麻荖爆好吃」、「麻荖上榜是不是有什麼問題」、「麻荖好吃啊，其他都很難吃」。