勇士23日意外在主場敗給籃網，雙方打到末節決勝時刻，籃網歐奈爾（Royce O'Neale）在剩餘28秒時投進關鍵三分球，勇士克雷湯普生（Klay Thompson）外線還擊失敗，終場籃網120比116獲勝。籃網後衛厄文（Kyrie Irving）22投12中，包括外線7投5中砍下38分，克拉克斯頓（Nic Claxton）24分15籃板，歐奈爾16分。

此戰杜蘭特（Kevin Durant）受傷缺陣，但是籃網外線命中率高達52%之譜，遠超過勇士的40%命中率。勇士主將柯瑞（Stephen Curry）保持水準，拿到全隊最高26分7助攻，不過他在第4節開打時被換下休息，剩餘6分多鐘時才回到場上，而且沒有投進任何一球，只靠罰球得2分。湯普生的狀況更差，全場外線7投盡墨，得10分2籃板。

籃網讓厄文打滿第4節，中途一路落後達到13分，但被厄文一記三分追到10分差距，克拉克斯頓連投帶罰，加上哈里斯（Joe Harris）關鍵三分，兩隊在剩餘兩分鐘時又打到112平手。終場前30多秒，籃網厄文持球切入吸引包夾，傳球給埋伏在外線的歐奈爾，成功射進致命一擊。

此戰的「柯瑞兄弟」對決由籃網的弟弟塞斯柯瑞（Seth Curry）勝出，塞斯柯瑞攻下12分。勇士另有庫敏加（Jonathan Kuminga）20分、普爾（Jordan Poole）17分。