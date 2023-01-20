let it fly 🎯 pic.twitter.com/SPIJR5Waj6 — Boston Celtics (@celtics) January 20, 2023

上季總冠軍賽戲碼20日前往波士頓重演，儘管「雙探花」塔圖、傑倫布朗手感欠佳，卻在關鍵時刻各有表現，布朗投進把比賽逼入延長的追平三分球，塔圖也在延長賽貢獻關鍵三分，塞爾提克最後以121比118延長氣走勇士，8連勝驚險到手，續保聯盟與東區龍頭地位。

勇士刻意改用「死亡五小」先發陣容面對塞爾提克，儘管塞爾提克次節開始打出13比2，一度領先勇士10分，勇士仍靠克雷湯普生凶猛火力追上，柯瑞更在上半場結束同時投進沒過中線的「LOGO SHOT」，助勇士打完上半場55比54領先，湯普生半場20分、柯瑞15分。

雖在下半場，勇士一度擴大領先到11分，塞爾提克仍靠塔圖火力追上，打到讀秒階段，勇士僅領先1分，柯瑞雖馬上切入上籃，傑倫布朗卻投進追平三分，比賽進入延長；塞爾提克挾著這股氣勢，靠著荷福德、塔圖接連投進三分球，打到最後關頭領先7分。

柯瑞雖在最後1分18秒兩罰俱中，傑倫布朗、塔圖接下來卻4罰中3，擴大領先到8分，沒想到勇士先靠威金斯罰進兩分，迪文森佐接著投進三分球，轉眼追到只差3分，儘管勇士守住塞爾提克下波進攻，最後一擊卻在普爾超大號三分球沒進當中落幕。

塔圖全場投27中9，貢獻34分、19籃板及6助攻，卻也發生7失誤，塔圖投18中6，拿16分、9籃板，荷福德20分、10籃板，史馬特18分；勇士以柯瑞29分最高，另有7助攻、4籃板、3抄截，克雷湯普生與普爾各有24分，威金斯20分，卓雷蒙格林11分、13籃板及9助攻。