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快艇雙星里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）各砍了30分、21分，加上鮑威爾（Norman Powell）19分，3人聯手70分，23日在客場112比98力擒獨行俠。這是快艇今年首度打出2連勝，狀況不佳的獨行俠近來5戰吞下4敗，總教練奇德（Jason Kidd）說：「我們下半場打得比較平庸，必須肯定對手，他打得比我們好。」

獨行俠半場打完以54比49領先，快艇打完第3節正好追平，末節又是快艇愈打愈順，里歐納德進攻屢屢得手，打到終場前兩分鐘即以110比95提前底定勝負。里歐納德說：「我們下半場打出了步調，而且我們投進好幾球。」快艇上半場命中率僅38%，下半場大幅提升到54%。

快艇全隊31罰30中，里歐納德、保羅喬治兩人合計15罰全中。反觀獨行俠全隊26罰15中，單單在罰球方面就輸了15分。獨行俠每場可罰26.4球是西區之冠，但是命中率74.5%是倒數第3。

獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）29分10籃板4助攻，但是罰13中8頗不理想，另有4次失誤。小哈達威（Tim Hardaway）摘得22分，丁維迪（Spencer Dinwiddie）21分，丁維迪末節頻頻出手，但無力挽回戰局。這是兩隊本季第3度交手，首戰是在去年11月由獨行俠險勝，之後兩次對戰，快艇都大勝10分以上。