29 points in 26 minutes.



29 PTS | 12 REB | 4 AST | 53% FG% pic.twitter.com/ZJHCR3pKgY — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 24, 2023

公鹿「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）暌違數日回歸戰線，頭號射手米德頓（Khris Middleton）更是今年首度登場，兩人合體首戰碰上東區爐主活塞，全隊狂轟150分，阿提托康波29分，終場150比130痛宰活塞。阿提托康波說：「我們整團都回來了。」

攻下21分的公鹿中鋒布魯克羅培茲（Brook Lopez）說：「很高興看到大家都回來了，而且沒有化學效應的問題。」阿提托康波因為左膝痠痛缺陣5場比賽，米德頓則是右膝痠痛，從去年12月中旬缺陣至今，他此戰替補上場拿下8分。

公鹿開場就差點打破聯盟紀錄，首節狂飆49分，只差兩分就追平紀錄，活塞攻下24分，首節打完即拉開25分差距。阿提托康波單節投6中6，上半場打完公鹿83比55大幅領先，活塞最後都沒能從首節的大失血之中重新振作。

活塞總教練凱西（Dwane Casey）說：「我最害怕的事在第一節發生了，一支冠軍級的球隊開場就下了馬威，我們沒能回擊，所以被打了49分。」公鹿的第150分是由「字母大哥」薩納西斯阿提托康波（Thanasis Antetokounmpo）在終場前46秒投進（他這場就只進這一球），公鹿之後停止進攻，活塞薩迪貝（Saddiq Bey）灌籃拿下全隊第130分。活塞以波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）33分最高，薩迪貝21分。