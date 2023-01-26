JORDAN POOLE! FOR THE WIN! pic.twitter.com/hFLiFKsbGq — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 26, 2023

史蒂芬柯瑞26日在比賽比還1分14秒，因為不滿隊友普爾搶投大號三分球沒進，怒丟牙套遭到裁判驅逐出場，幸好普爾「將功贖罪」，最後1秒投進致勝上籃，幫助勇士122比120力挫灰熊，也送灰熊4連敗，柯瑞離場前仍然攻下全場最高34分。

本季哨聲始終對他們不太友善的勇士，開賽才59秒，柯瑞就吞兩犯，接著克雷湯普生與普爾也接連吞下第2犯，造成勇士軍心大亂，半場就出現14次失誤，幸好勇士外線仍有發揮，打完上半場，灰熊54比53領先，莫蘭特半場15分，勇士以柯瑞13分最高。

下半場一度落後的勇士，打到最後關頭逐漸追上，甚至靠著柯瑞最後1分55秒3罰俱中，取得116比113超前，灰熊馬上也靠貝恩兩罰俱1縮小差距，沒想到柯瑞最後1分14秒因為怒丟牙套(不滿普爾搶投)，慘遭裁判直接驅逐出場，莫蘭特也切入上籃追平比數。

卓雷蒙格林雖在最後30.4秒擁有兩罰機會，他卻兩罰中1，勇士僅領先1分，接著莫蘭特兩罰俱中，克雷湯普生雖投進三分外線幫助勇士超前兩分，克拉克卻在最後6.3秒灌籃追平，普爾卻在最後1秒切入上籃放進致勝分，沒有暫停的灰熊只能無奈認輸。

勇士除了柯瑞，表現最好的是向來打灰熊很有一套的克雷湯普生，他拿24分，普爾也有21分，庫明加13分；灰熊以莫蘭特29分、12助攻表現較佳，貝恩20分，頂替亞當斯(膝蓋受傷至少缺席3到5周)先發中鋒位置的克拉克19分、8籃板。