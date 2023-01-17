史蒂芬柯瑞終於打出肩傷復出之後的最佳表現！柯瑞16日飆進6顆三分球，攻下全場最高41分，其中末節包辦12分，勇士更靠最後關頭打出一波10比0收尾攻勢，最後以127比118力退地主巫師，目前戰績22勝22敗，排名暫跟灰狼並列西區第7。

雙方打到最後3分23秒，勇士僅以115比114領先，可是接下來局面全由勇士接管，先是卓雷蒙格林連投帶罰拿下3分，然後柯瑞投進中距離，普爾最後1分29秒投進三分外線，最後是威金斯灌籃，勇士帶起10比0猛攻，也讓巫師無力反撲。

柯瑞全場投28中12，含三分球投15中6，12罰11中，總算打出自從傷癒復出後的最佳表現，取代克雷湯普生(輪休)先發位置的普爾，不僅投進7顆三分球，更拿31分、7籃板及3助攻，卓雷蒙格林17分、10助攻與6籃板，威金斯14分。

巫師以波爾金吉斯32分最高，另有5籃板、4助攻，傷癒復出的蒙提莫里斯也拿17分、10助攻，庫茲馬16分、11籃板及5助攻，八村壘16分，加福德14分、5籃板，巫師現在戰績18勝26敗，排名位居東區第12。