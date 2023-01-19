灰熊這場主場勝利可說贏得相當驚險萬分！灰熊19日先靠亞當斯最後16秒的關鍵補籃取得超前，接著迪昂布魯克斯更在最後1秒賞給想要出手絕殺三分球的加蘭一記麻辣鍋，幫助灰熊以115比114氣走騎士，搶下追平隊史紀錄的11連勝。

整個戰局突然在第2節出現變化，貝恩接連投進三分球，帶起灰熊一波誇張20比0，轉眼變成領先19分，騎士快要5分鐘時間沒有得分，幸好隨後騎士也在利佛特、加蘭、歐科洛等人火力幫助下，打完上半場，把比數追成61比68。

來到下半場，騎士很快就追上，甚至取得超前，也讓比賽形成互有領先僵局，打到最後1分01秒莫蘭特兩罰俱中，灰熊還以113比114落後，接著莫蘭特最後17秒出手雖沒進，卻被亞當斯適時補進，加蘭的最後一擊也遭火鍋伺候收場。

貝恩替灰熊投進5顆三分球，攻下全場最高25分，莫蘭特也拿24分、8籃板，阿達瑪替補拿下16分，傑倫傑克生15分、7籃板及4火鍋，亞當斯13分、10籃板；騎士先發5人得分上雙，其中以加蘭24分最高，不過米契爾因為腹股溝拉傷缺陣。