沙普(左)事後與灰熊莫蘭特的父親和解。（美聯社）

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Shannon Sharpe and Tee Morant had to be separated during the Lakers-Grizzlies game 👀



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湖人前役122比121險勝灰熊，除了有吹判方面的爭議，場邊還爆發嚴重爭吵，美媒FOX體育球評沙普（Shannon Sharpe）與灰熊球員以及莫蘭特（Ja Morant）的父親在場內對罵，安全人員湧上去將他們拆開。沙普破壞球場秩序的行為相當明顯，但他沒有遭到球場驅逐，還在下半場回到座位繼續看球。

衝突爆發的源頭是灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）在防守湖人詹姆斯（LeBron James），沙普的座位就在前排，他嗆聲說布魯克斯個子太小守不住詹姆斯，布魯克斯當場以F開頭的粗話回應。布魯克斯罵完就往休息室走，沙普氣忿忿地在場內指手畫腳，這時灰熊球員莫蘭特、亞當斯（Steven Adams）都加入爭吵，裁判和安全人員只好進來把沙普帶開。

中場休息時間，沙普和安全人員留在走廊裡，等到下半場開打才回去。沙普表示灰熊球員只是在裝腔作勢，他們不敢真的衝突。所幸第3節打完之後雙方就和解了，莫蘭特的父親Tee Morant和沙普擁抱致意，他表示「一切只是兩隊球迷在互飆垃圾話而已，彼此充滿著愛。」

沙普是NFL名人堂球星，也是湖人主將詹姆斯的好友，詹姆斯賽後公開力挺沙普，「我一年365天都跟他混，如果是閏年就是366天，每周7天24小時，我永遠都挺他，他也會挺我。」該場比賽是湖人主場，因此沙普不會遭到驅逐。