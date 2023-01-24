先前在湖人對灰熊之役，與灰熊球員爆發爭吵的NFL名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）公開道歉，他在自己FOX體育的節目《Undisputed》說：「我過去6年半宣揚責任與承擔，我對發生的事負起全責，無論布魯克斯（Dillon Brooks）說了什麼，不管他說了幾次，我才是該負責的人。我擁有發聲的平台，許多人視我為榜樣，我錯了，我當時應該讓衝突降溫，我卻把它點燃到不可收拾。」

沙普做為詹姆斯（LeBron James）的好朋友，在湖人主場的前排座位看球，他對灰熊布魯克斯叫囂，說他個子太小看管不了詹姆斯。布魯克斯直接飆粗話還擊，沙普情緒激動，踏進場內指手畫腳，作勢要把布魯克斯找過來單挑。雖然布魯克斯不該罵髒話，整件事仍是沙普的責任最大，他被安全人員架開之後，下半場仍安然回到座位看球，這才引起球迷議論。

ESPN video of Shannon and the Grizz + Tee Morant pic.twitter.com/wSbKc1jLz1 — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) January 21, 2023

2021年11月，湖人客場對戰溜馬，詹姆斯請求把一位坐在前排叫囂的溜馬女球迷驅逐出場。這次的沙普鬧場事件，詹姆斯卻公然袒護好友沙普，一些球迷便把這兩件事相提並論，指責詹姆斯雙重標準。

然而這兩件事差別很大，沙普只是嘲笑布魯克斯個子太小，那位溜馬女球迷卻是直接對著詹姆斯詛咒他的大兒子「被車撞死」，後者遠遠超出一般垃圾話容忍的範圍，不能怪詹姆斯反應過度。