湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）即將追趕上傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的生涯得分紀錄，不過他的老教頭、現任熱火總裁萊里（Pat Riley）最近表示賈霸仍是他心目中最偉大的球員。萊里對美媒ESPN說：「我一向都說賈霸是史上最偉大的球員，我給麥可喬丹（Michael Jordan）的評價也很高，但賈霸是最偉大的，因為他的職業生涯持續非常久（20年），他保持高強度到40歲。」

萊里是1980年代湖人王朝的總教練，他指出賈霸本來沒有要打那麼久，是因為看見湖人還有爭冠機會才續約，賈霸因此又拿了兩座總冠軍（生涯6冠）。萊里表示早年球員的心態不同，「我們那時候以例行賽全勤為榮，我最尊敬的兩個數字，一個是藍迪史密斯（Randy Smith）連續906場出賽，另一個是AC格林（A.C. Green）連續1192場出賽紀錄。現在輪休照顧球員也很好，只是球員心態和那年代已經徹底不同了。」

賈霸當年除了打人事件和腳踝受傷之外，沒有遭逢嚴重的傷病，萊里說當年做伸展操的時候，球員們都在聊天打屁，只有賈霸專心把自己捲得像麻花一樣。大家揶揄賈霸，但賈霸只說：「你們以後就知道了。」賈霸後來在ESPN的訪談說，他受到了師父李小龍的啟發，「李小龍一向重視拉筋的效用，每次我們練拳之前都要拉筋很長的時間，我為此又跑去學瑜珈，那確實是預防受傷的最佳方法。」

此外萊里稱讚賈霸的招牌勾射，屢屢幫助球隊化險為夷，「天勾是無法被擋下的，絕對是籃球史上最厲害的武器，每當情勢危急的時候，賈霸永遠是那個關鍵人物。」