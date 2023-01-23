湖人23日演出盛大逆轉秀，拓荒者上半場打完以71比46領先多達25分，不料下半場湖人狂轟了75分，帶著腳踝痠痛上陣的主將詹姆斯（LeBron James）24投14中，收繳37分11籃板，中鋒湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）31分14籃板，後衛薛洛德（Dennis Schroder）24分8助攻。湖人終場以121比112獲勝。

拓荒者主將利拉德（Damian Lillard）說：「我很想贏，我想這從來都不是秘密，我們必須進一切可能讓自己處在準備贏球的位置。」以拓荒者的現況21勝25負，有必要在交易大限之前進行補強。利拉德獲得24分10助攻，另一名後衛西蒙斯（Anfernee Simons）勇砍31分，全隊在第2節猛轟45分。

湖人則是在第3節展開大反攻，整節打了40比20，讓拓荒者幾乎吐光領先優勢。末節剩餘7分多鐘時，湯瑪斯布萊恩一記三分外線破網，湖人以98比97反超拓荒者。之後雙方一陣拉鋸，詹姆斯、利拉德剩餘4分多鐘時各自兩罰俱中，這時薛洛德關鍵的三分彈讓湖人領先5分，詹姆斯再出手擴大到7分，終於甩開拓荒者。

對於上半場落後25分的窘境，詹姆斯說：「我想這只有兩條路，出去奮戰或是躺平等下一場比賽，而我們身為競爭者，我們不是一支躺平的隊伍。」詹姆斯距離NBA史上總得分紀錄還剩下233分。