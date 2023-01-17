LeBron weighs in on the refs after the Laker loss last night 👀



(via @KingJames) pic.twitter.com/4ungU1l6b0 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2023

湖人後衛韋斯布魯克16日最後一波進攻上籃沒進，也讓湖人112比113飲恨敗給七六人，但他賽後堅稱自己最後關頭持球進攻時，遭到七六人中鋒恩比德拉手犯規，更讓媒體觀看他手機當中明顯被抓住手的照片，沒想到恩比德的回應竟是，「他只是很不幸而已！」

裁判最後認定韋斯布魯克最後3秒的上籃，遭到七六人前鋒尼恩賞了火鍋，恩比德搶下防守籃板且拖完比賽時間，韋斯布魯克說：「我只是試圖把恩比德的手甩開，我根本沒辦法把球真正投出去，因為恩比德抓住了我，但這一切我無法多說什麼。」

可是恩比德的回應令人傻眼，「我並不認為有對韋斯布魯克犯規，雙方都有激烈的肢體碰撞，你可能被吹犯規，也可能對方被吹，這是兩邊的。我相信我是很好的防守者，也可以守下任何人，韋斯布魯克只是很不幸掉球了，他沒什麼藉口好找。」

甚至今天最後兩分鐘裁判報告出爐，裁判認定這個動作沒有犯規，但針對這個吹判，「小皇帝」詹姆斯今天發推回嗆，更擺明不擔心遭到聯盟罰款，「你們一整年都在場上當面告訴我，說你沒看到，或這並非是犯規，嚴格來說這對我來說毫無意義，這真讓人感到很沮喪！無論如何大家繼續向前衝吧！」