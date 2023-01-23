過年圍爐除了大魚大肉，零食也是聚會閒聊必不可少的重點食物之一，營養師蔡佳穎盤點9大年節常見零食的熱量排行，最讓人出乎意料的是冠軍竟不是甜食，而是堅果類食物。

蔡佳穎列舉了9大常見的年節零食，以100克為單位，葵花子就有584卡，腰果也有553大卡；其他傳統零食像是寸棗、芝麻荖、牛軋糖、生仁也逼近500卡；至於豬肉乾則有329大卡；反倒是澱粉類的紅龜粿、黑糖發糕排名最後，分別為300和231大卡。

如果擔心年節期間體重失控，蔡佳穎也分享了3大飲食控制技巧：

▍技巧一：只要你想要，沒有不可以

食物種類不需要太限制，主要是份量問題，最理想的飲食方式為多吃蔬菜、蛋白質充足、主食適量和少吃湯汁。

▍技巧二：零食種類挑選

可選擇牛肉乾、飛卷片、乳酪絲等高蛋白質零食，或是擁有優質脂質的無調味堅果，以及低卡高纖的蒟蒻條、乾燥蔬菜。

▍技巧三：放心吃、不焦慮

減脂是長期慢慢累積下來的，不會因為短期不吃就瘦，也不會因為短期吃好點就爆肥；可以把過年當作維持期來經營，也有助於之後進入下一個減脂期。