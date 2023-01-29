模特兒出身的藝人蔡允潔去年12月25日平安產下聖誕寶寶「小福星」，如今女兒已經滿月，27日在粉專上傳哺乳照，吐露升格當媽的心聲：「當乳房成為食物，它不再是個人的持有物」，現在的她2天後就要離開月子中心，內心無比焦慮，並在文末向粉絲喊話：「請忽略狼狽的媽媽」，對此，網友紛紛打氣喊：「好溫馨的畫面！辛苦了偉大的媽媽」。

蔡允潔在粉專上傳哺乳照，可看到躺在床上的她，解開身上衣物，低頭看向寶寶的模樣十分有愛，她感性表示，此時乳房不再只屬於她，得隨時觀察乳房帶給自己的感受，擠出食物多時高興，反之會很難過，一段話更吐露出為人母的偉大：「當寶寶願意被親餵，即使奶頭真的很痛，也沒關係，至少她願意吃～」不過，蔡允潔無奈說，寶寶的個性很固執，堅持用瓶子喝奶，只好順著寶寶的意思。

蔡允潔親自餵女兒。(圖/蔡允潔 FB)

蔡允潔更提起，住在月子中心很舒服，一想到2天就要返家休養，忍不住哀號：「回家才是真正的開始啊」，並附上哭臉的表情符號，一番話曝光後，網友們留言鼓勵：「聽說喝母奶對小孩最好的，再怎麼樣也要加油下去！！！」、「這種感覺體會到母愛的美」、「不管有沒有奶水都不要太責怪自己，開心的媽媽才會有開心的寶寶」，藝人蕭淑慎也留言：「好棒的媽媽」，林秀琴則大讚：「好美的畫面～辛苦的媽咪～小baby一定會健康茁壯成長的。」