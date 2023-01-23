47歲金曲台語歌王翁立友年初宣布與圈外人Emily結婚喜訊，引起粉絲熱議。他推出新專輯《刀馬旦》，開春就受到財神爺的關愛，除夕受邀在新加坡連趕2場賀年演出，接著搭夜班飛機返台參加22日在南投燈會接續開唱，因為工作行程滿檔，除夕當晚只能讓太太留在台灣過年，他則是在48小時內，新加坡、台灣當空中飛人趕場。

翁立友直說，感謝財神爺的照顧，初二開始與家人補度圍爐時光。提到新加坡，翁立友表示，這是他海外的發跡地，感謝多年來星馬粉絲的力挺，「這兒已經是我的第二個家」，因為疫情時隔3年再度造訪新加坡，第一件事先大啖白胡椒螃蟹，翁立友打趣說，「這就是我的除夕餐，接著開始就要趕場了」，而台下星馬粉絲滿滿的祝福升格人夫，翁立友當天開心的飆唱〈堅持〉、〈我問天〉等熱門歌曲。

屬兔的翁立友在當地受邀出席參與新加坡韮菜芭城隍廟安太歲上座儀式，對於初體驗，翁立友表示很感謝能有這個機會，期望在本命年，一切平安順利，日前才剛抵台翁立友立即開始準備22日晚間南投燈會演出，翁立友笑說：「初二開始就要留給家人，補享受過年圍爐時光。」