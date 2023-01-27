傑尼斯團體「Kis-My-Ft2」成員橫尾涉，於昨(26)日晚間在官方FanClub付費網站宣布結婚，對象為圈外人女性，交往約4年決定步入婚姻殿堂，而他也成為團體第一個脫單者，是傑尼斯2023年首位結婚的成員，外界笑稱，竟然是由他敲響傑尼斯2023年結婚第一炮，紛紛給予最溫暖的祝賀。

36歲的傑尼斯偶像橫尾涉於昨日宣布結婚喜訊，並以親筆信的方式向粉絲報告，表示一直以來很感謝大家的支持，接下來也會繼續努力，也請各位給予溫暖的守護。

其實，橫尾涉早在去年七夕就被《FRIDAY》拍到戀情，當天他和一個皮膚白皙、非常性感的女生一起出現，兩人當天一起駕車回到男方的家裡，女方熟練地走進公寓的電梯，而橫尾涉抱著兩人買的東西走在後面。

被拍到跟女友一起回家的照片以後，《FRIDAY》去找到了橫尾涉本人採訪。隨後記者繼續提問戀情有關的問題，橫尾涉對此表示「我實在是沒有什麼可以說的，因為她不是圈內人，我也不打算公開。你還是去找事務所去提問吧。不好意思，其實我還是第一次被《FRIDAY》採訪，有點震驚。」

而記者問繼續確認他是否在認真交往，橫尾涉大方坦承，並毫不避諱表示：「之後可能會結婚，畢竟我也已經35歲了，我希望大家知道我不是抱著玩玩的心情去交往的。」之後《FRIDAY》又繼續挖掘對方的身份，得知對方是一個普通的OL，兩人交往已經第四年。直到今年初，這段戀情最後終於開花結果，大家紛紛為他獻上祝福。