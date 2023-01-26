新加坡正妹直播主「Kiaraa Kitty」在Instagram擁有超過18萬名粉絲追蹤，日前來台旅遊，並在夜市大啖美食並開啟直播介紹，未料，卻在遭Twitch官方暫時封鎖，使她只好改發文「謝謝台灣粉絲」。

Kiaraa Kitty日前來到台灣旅遊，不畏近日天氣寒冷，僅穿上粉紅色內衣，使她超兇曲線一覽無遺。但根據《每日星報》報道，Kiaraa Kitty在直播過程中，她一邊吃著夜市可口的香腸，一邊熱情地與粉絲互動，並露出深邃事業線，不料正當她在結束直播發文大讚「台灣香腸很好吃」時，她的Twitch直播頻道也因尺度過大，而被官方暫時封鎖。

直播結束後，Kiaraa Kitty於23日凌晨在Twitch發文感謝粉絲，「台灣香腸真好吃。謝謝大家今天來看我。」

出生於香港的Kiaraa Kitty，是新加坡人氣的直播主，在社群常分享大尺度畫面，在Twitch有著7萬人追蹤，如今Twitch遭禁，她也表示將轉往TikTok直播。