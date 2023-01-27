市場傳出阿里巴巴將在新加坡建全球總部，集團相關負責人回應，阿里巴巴出生在杭州，生長在杭州，發展在杭州，阿里全球總部始終在杭州，是自然也是必然。對此前「阿里在新加坡籌建全球總部」的說法，該負責人稱「不實、誤讀」。

該負責人介紹，2019年阿里巴巴部分參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，僅作為Lazada等集團部分東南亞業務的辦公場所。他強調，阿里希望紮根中國放眼世界，積極推動自身全球化建設，成為由中國人創辦的、具備全球競爭力的中國企業。

另外，經過十年持續建設，位於杭州市餘杭區未來科技城的阿里巴巴西溪園區全球總部建設目前已進入收官階段，將於2023年底前全面建成投入使用。

據瞭解，2013年阿里將全球總部落戶到杭州餘杭區未來科技城，並逐步啟動西溪園區的擴建。經過十年建設，今年底之前將按照規劃全面建成，可容納6萬名員工。園區設計和建設圍繞「ESG、科技、人本」理念，融入海綿城市、雨水回收、碳中和、機器人無人車應用、生物多樣性養護等環保生態技術，打造綠色科技、智慧健康、潔淨能源的園區。

阿里巴巴集團相關負責人表示，阿里巴巴出生在杭州，生長在杭州，發展在杭州，阿里全球總部始終在杭州，是自然也是必然。同時，阿里希望紮根中國放眼世界，積極推動自身全球化建設，成為由中國人創辦的、具備全球競爭力的中國企業。

《錢江晚報》就此前「阿里在新加坡籌建全球總部」的說法向該負責人求證，被明確告知「不實，係誤讀。」該負責人介紹，2019年，阿里巴巴部分參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，僅作為Lazada等集團部分東南亞業務的辦公場所。