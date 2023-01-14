警方舉辦「少年探索律動營」、「少年多媒體製作營」及「電競挑戰營」等少年輔導營隊，培養多元輔導經驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方舉辦「少年探索律動營」、「少年多媒體製作營」及「電競挑戰營」等少年輔導營隊，培養多元輔導經驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

少年事件處理法再2019年6月19日修正，即將於今年7月1日上路，「曝險少年」將由少年輔導委員會先行輔導，警政署為了落實修法意旨，培養多元輔導經驗，除去年10月辦理少年輔導人員培訓班，同時刑事局也與各地少輔會，共同辦理「少年探索律動營」、「少年多媒體製作營」及「電競挑戰營」等少年輔導營隊，培養多元輔導經驗。

像是「少年探索律動營」藉由舞動身體課程，讓少年認識自己與打破思考框架，從個人出發到團體合作，學習如何與同儕溝通、合作，探索生命的本質，學習覺察、定靜的功夫，使少年在面對挫折時，能回歸內心的沉靜，杜絕逃避心理，進而降低訴諸毒品之風險與危害。

「少年多媒體製作營」則透過口語肢體表演呈現、攝影、剪輯、直播社群經營及解鎖大腦探索天賦闖關等實作課程，與77老大、V老師皮紋學苑等人氣網紅部落客到場授課，讓少年學習如何與同儕溝通、合作，找回自我肯定與信心。

「電競挑戰營」以「傳說之路，向毒說不」為主題，透過知名遊戲「傳說對決」線上對戰，強調同儕團體相挺支援之正向力量，並倡導健康休閒生活，建構無毒生活環境，共吸引134隊、約700人報名，活動反應熱烈。

除此之外，規範各地方政府少年輔導委員會組織、權責及輔導方式的「少年輔導委員會設置及輔導實施辦法」，也在去年9月14日由行政院及司法院會銜發布，為了做好前置作業，去年8月及9月間，行政院、司法院及相關部會在全國辦理了5場分區研討會，與第一線的少輔員當面溝通對談，說明政策規劃並聽取實務現場的意見，基層反映的問題，也在行政院及司法院的跨院際「少年事件政策協商平台會議」中充分討論獲致解決方案。

警方表示，在新的「少輔元年」裡，將持續透過行政院「強化社會安全網計畫第二期」補助各少年輔導委員會人力資源，並與各少年法院合作試辦輔導工作，期望能透過跨院際及跨部會、中央與地方的橫向縱向跨網絡整合，強化專業輔導知能，共同攜手接住快要進入犯罪領域的少年，及時拉住少年一把，讓他們回歸穩定生活，以落實兒童權利公約精神，達到健全少年自我發展的目的。