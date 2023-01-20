台中市1所私立高中19日傳出校園衝突事件，走廊上1名紅頭髮男學生疑因不滿另名男學生說話很「嗆」，用台語對對方飆罵一連串「三字經」，更對另名學生揮拳，2人打了起來，影片遭人po上網而曝光；校方表示，學校已按照應有程序約談家長，雙方表示同意合解，同學也願意接受校方的處置與輔導。

從曝光的2段影片可以看到，學校3樓走廊聚集滿滿學生，1名染紅頭髮的學生向另名學生身穿白T的學生說「聽說你說話很嗆」，起初白T學生並未回應，紅髮學生持續挑釁、打斷白T學生說話，白T學生疑假裝聽不懂而引起紅髮學生不滿，對白T學生飆罵一連串「三字經」，場面相當激烈。

原本衝突僅是口頭上的嗆聲，也有人提醒「有人要來了」，紅髮男子囂張嗆說「誰要來了？恁爸不管啦」就推了白T學生一把，更揮拳毆打對方，白T男子不甘示弱回打，2人在地上扭打起來，場面混亂，最後疑有校方人員前來制止才結束衝突。

針對這起衝突，校方20日表示，學校已按照應有程序約談家長，雙方表示同意合解，同學也願意接受校方的處置與輔導；當天2位學生因服儀問題有所爭執產生肢體衝突，旁邊雖有同學圍觀但並未加入衝突行列，事後經學校輔導人員約談學生及雙方家長溝通處理後，雙方均表示歉意並願意和解。

警方則表示，這起衝突由學校進行輔導後，雙方家長均未提出告訴，目前雖未提出相關告訴，但告訴權尚未消滅，倘若雙方家長於6個月內提出告訴者，警方將依少年事件處理法偵辦移送。