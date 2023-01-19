行政院長蘇貞昌19日下午宣佈率內閣總辭，副總統賴清德晚間在臉書發文表達對蘇的感謝，他用「摸著箸籠，才知頭重」（意指開始主持家務，承擔家庭責任，才知責任重大）8字俚語，形容蘇貞昌過去四年的承擔，並用「衝、衝、衝」、「有政府，會做事」總結蘇貞昌的打拚精神，還誇說「他永遠都是不斷超越自我的蘇貞昌」，最後更感性喊話：「謝謝你，辛苦了。」

「為國奉獻、不斷超越的蘇貞昌院長。」賴清德表示，蘇貞昌院長是他的前輩，從美麗島辯護律師、黨外時期的省議員、第一位民進黨籍的屏東縣長、他故鄉新北的老縣長，到總統直選後任期最長的行政院長，在不同的時間點，蘇院長曾有過許多角色，但不變的是，他永遠都是不斷超越自我的蘇貞昌。

賴清德直言這四年，是蘇貞昌院長坐鎮行政院，帶領執政團隊努力打拚，為台灣完成許多施政成果，從阻絕非洲豬瘟、完成婚姻平權的立法重任，更在疫情席捲全球下，守護台灣人民的產業與健康，充分展現出「有政府，會做事」的精神。在四大公投的宣講場上，我們常常在後台的空檔互相加油打氣，為台灣，為國家，一起「衝、衝、衝」。

「摸著箸籠，才知頭重。」賴清德感性喊話，過去四年，蘇院長為台灣承擔了許多，是一路守護台灣的政治家，更是黨內重要的領袖和前輩。「謝謝你，辛苦了！」