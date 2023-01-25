今（25）日是農曆大年初四，賴清德副總統前往台中和南投廟宇參香表示，未來希望結合社會力量，一起為守護臺灣新使命打拚，他提出拚經濟、顧民生、強國防、保和平等四項具體作法，期許國家、政府及人民，學習兔子具有智慧、謹慎行事、有技巧的特性，相信一定可以突破各種難關，達成目標。

賴清德今天先後前往臺中南屯萬和宮、中區萬春宮、賴厝廍元保宮、太平慈興宮，以及南投新街朝聖宮、開臺湄洲慈善宮等廟宇參香祈福，發送兔年新春福袋向民眾賀年，並代表總統為朝聖宮揭贈匾額「霖雨惠澤」。

賴清德致詞時表示，今天正月初四是接神的日子，大家來到廟裡接神迎福氣，他祈求神明保佑臺灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓全國人民早日過正常的生活；也祈求保佑臺中、南投四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安。

賴清德代表總統為朝聖宮揭贈匾額「霖雨惠澤」。(總統府提供)

國際研究機構都認為2023年全球景氣會不好，他也期許國家、政府及人民，學習兔子具有智慧、謹慎行事、有技巧的特性，相信一定可以突破各種難關，達成目標。

賴清德指出，過去臺灣社會共同推動民主，現在民主已經有相當的成果，並受到國際社會肯定；未來希望結合社會力量，一起為守護臺灣，促進臺灣民主、和平及繁榮的新使命打拚。

他提出四項具體作法，第一，拚經濟，大家生活富足才有力氣守護國家；第二，顧民生，政府將運用政策協助弱勢，讓所有人共享經濟成果；第三，強國防，國防要強才能保護自己； 第四，保和平，不只保護自己的安全，也可以促進兩岸及印太地區的和平。

他也請民眾一起「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」，共同達成「民主、和平、繁榮」的臺灣新使命。並祝福大家「金兔迎春、揚眉兔氣、事業成功、家庭美滿幸福」。