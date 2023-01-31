蔡英文總統去年九合一選後請辭民進黨主席，副總統賴清德在農曆年前接任，民進黨智庫「新境界文教基金會」今天也公布新任董事名單，介入鏡電視經營權之爭而備受爭議的前副董事長洪耀福離職，改由和碩集團董事長童子賢擔任副董事長。

新境界文教基金會今天公布第13屆董事名單，董事長循例由新任黨主席賴清德擔任，副董事長則有邱義仁、林錫耀、童子賢，董事成員包括：王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

新任名單與之前變動不大，最受外界關注的是蔡英文擔任黨主席期間，相當受小英倚重的洪耀福卸任，改由童子賢接任，據了解，童是由賴清德親自邀請，最後才同意出任。與賴清德親近的前文化部長鄭麗君、前黨副秘書長林飛帆也名列基金會董事。

民進黨明天將召開中執會，討論修正「中央黨部組織規程」，據了解，將增設新住民事務部，原婦女部改為性別平等事務部，社群中心及媒體創意中心，將合併為社群中心。