期交所董事長吳自心30日在新春團拜時指出，衍生性商品無國界藩籬，各大型交易所環伺全球市場，如何將行銷觸角擴展全球，展現潛力及商機，進一步提升國際參與比重，是臺灣期貨交易所今年的主軸之一。

期交所除將積極參與國際活動、會議與談及與國際交易所及組織機構展開密集合作對話，並於歐美亞洲國際會議參展、主動出擊辦理各項海外招商活動。

這包括3月Boca期貨業協會年會，與期貨商公會共同會晤國外交易所及外資機構，洽談合作商機，6月英國倫敦國際衍生性會議參展及拜會歐洲投資銀行、10月美國芝加哥國際期貨博覽會參展及與主要交易商進行對談，並與國外期貨商合作，辦理說明會，行銷臺灣期貨市場。

11月新加坡亞洲期貨協會，則將協同國內期貨商，一對一拜訪現行10餘家外資客戶，及具潛力交易商等，拓展臺灣期貨市場國際版圖。

吳自心指出，2023年在全球後疫情時代全面展開之際，挑戰及機會更甚以往，臺灣期貨交易所期許領軍期貨市場，實現商品創新、多元化，提升市場安全及效率，開拓國際動能，達成服務實質經濟願景，為臺灣期貨市場再創新猷。