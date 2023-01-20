行政院長蘇貞昌昨(19)日向總統蔡英文請辭，總統府表示，將在農曆年期間啟動內閣調整作業，並在過年後讓新內閣團隊最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌。原本傳出前交通部長林佳龍將接府祕書長、前桃園市長鄭文燦接副閣揆，現在有林佳龍、鄭文燦對調的聲浪，據傳是擔憂論文案有未爆彈，恐震盪新內閣與民進黨。

蘇貞昌昨請辭，傳出蔡將徵詢前副總統陳建任擔任閣揆，副閣揆人選除了前桃園市長鄭文燦外，前交通部長林佳龍也被點名。由於賴清德18日就任民進黨主席時強調，將共同完成一項使命、兩項任務及四項黨務革新，其中包括徹底解決學倫問題，據《風傳媒》報導，賴清德擔憂，若論文未爆彈再炸開，鄭文燦恐再被拖下水，並連累新內閣與民進黨。即便賴未實質反對鄭接副閣揆，但表態處理「學倫」一事受到府方關注，因此總統府朝向將林佳龍和鄭文燦職位對調。

該報導提及，林佳龍目前沒有學倫包袱，且鄭文燦缺少總統府這塊的歷練，調往府內對鄭未必不好，此外，大選將至，需要身段靈活的總統府秘書長。但若如此安排，若總統府秘書長出事，火恐直接燒到蔡英文。

民進黨立委許智傑對此表示，論文案的確是有爭議的點，不過他認為，鄭文燦、林智堅、高虹安和許淑華都該一起思考，不該只要求中央部會首長，「當然這也是總統考量的因素之一」。