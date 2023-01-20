行政院院長蘇貞昌昨（19）日向總統蔡英文請辭並率全體閣員總辭，並喊話盼總統盡速指派新閣揆。接替呼聲極高的前副總統陳建仁則稱，總統從未徵詢過他的意願，讓外界霧裡看花。媒體人「逆風的烏鴉」指出，有媒體爆料，陳本來接受出任閣揆後又反悔的消息；他認為最重要的理由是，其現職中研院特聘研究員，月薪約4、50萬以上且能做一輩子，行政院長的月薪卻僅32萬，離開要再重回變數極大。

逆風的烏鴉昨日在臉書發文表示，關於陳建仁是否會接任閣揆，現在又產生了不小懸念。有報導說他本來接受，但又「反悔」了。如果這個報導是真的，陳建仁為什麼反悔？

逆風的烏鴉分析，比較通俗的理由，是接下來這個行政院長不好當。陳建仁本身的能力就有限，要扛行政院長職務的難度不小，很可能會變成2024的敗戰內閣。且他早就沒了「聖騎士光環」，在林智堅論文案和高端案裡，名聲敗得差不多。能力不足又沒有道德光環，這位子要怎麼做？

此外，逆風的烏鴉直言，除了這兩個比較通俗的理由，他認為還有個更實際的理由：待遇問題。陳建仁現職是中研院的特聘研究員，月薪大概在4、50萬以上，但行政院長的月薪只有32萬，如果再看工作強度，會選擇哪一個是很清楚的。更重要的是，陳現在卡著特聘研究員職位，這個位子只要中研院同意，是可以做一輩子的。現在去當行政院長，就算可以借調，明年總統選後的政治態勢很難說，他人不在中研院內，有何變數也不知道。所以要保住這份高薪，當然是繼續待在中研院為宜。況且他已71歲，若要去接院長辦借調很難看，如國不是辦借調，再回去變數就更大了。

綜觀以上，逆風的烏鴉強調，陳建仁2020年要卸任副總統時，就曾有媒體幫他弄了個「陳建仁放棄副總統禮遇，為國庫省下2300萬元」的新聞，但實情是依照現行法令，公務人員不能領雙薪，也不能領薪水又領退休金，而是只能「擇優」。副總統禮遇是18萬，中研院特聘研究員是4、50萬，選哪個很清楚，當然「放棄禮遇」。所以算下來，何必去接行政院長？