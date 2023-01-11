中天綜合台《小明星大跟班》明（12日）晚10點播出「做夢好累！這些夢暗藏著什麼玄機」，代班主持人林襄示範睡姿，說睡覺時一定要高舉雙手，像跳芭蕾舞一樣，絕美的睡姿，彷彿像在拍寫真集，吳宗憲語帶興奮：「不用跟女兒一起做節目有多爽啊！這個在我看來，她躺得很開，等於是『歡迎光臨』。」但Mei認為這睡姿太誇張：「這些妹仔講話都很不老實，最好睡覺會這樣！」心理醫師邱永林解析這睡姿：「她喜歡自由，不喜歡被約束。」

吳宗憲提到自己有個特別的功夫叫「孵夢」：「我要什麼夢我去孵，譬如有一段很相愛的愛情沒辦法分開，我竟然在夢裡跟她分開，結果她跟我做了一模一樣的夢，我們兩個都誤以為是見過面聊過天才分手。」

王少偉自曝睡相差，隊友都不敢和他同睡一張床：「我都會搶他們的棉被跟枕頭，他們都說我睡覺好像有很強的戰鬥力。」邱永林醫師則分析：「睡眠狀態最能夠反映我們的潛意識，從這點來看，少偉是披著羊皮的狼，不要看他很和善，其實他侵略性很強、有仇必報。」吳宗憲一聽頻頻點頭：「5566都有跟我說，他這兩年才跟5566有比較好一點。」而王少偉還有過特殊夢境：「夢裡突然被蛇咬，我馬上驚醒，奇怪的是醒來之後那個痛感還在。」解夢專家安格斯解析：「太久沒做一些事情，讓自己對某些能力感到害怕，譬如愛的能力等。」王少偉覺得很準，吳宗憲則開玩笑說：「像他這種狀態，求助於一些『性學博士』，有正向的引導，雖然分手了，但還是可以回去諮詢。」

Apple（黃暐婷）則是不能穿褲子睡覺：「剛跟我男友認識時，我們一起出去旅行，睡覺的時候我不好意思就穿著褲子睡，但晚上我真的睡不著，於是我偷偷在被子裡把褲子脫掉，隔天早上他就很不好意思地問我是不是想色誘他？」Apple也曾連續一個禮拜都夢到《西遊記》的劇情，不僅劇情能每天接續下去，自己也是角色之一，安格斯則以《西遊記》中的角色關係來做分析：「看過的都知道，孫悟空跟牛魔王是異兄弟，他們越打感情越好，所以代表對兄弟姊妹想表達的很多，但用理性的方式無法溝通，也不想公親變事主，這個綜合解釋可能是對兄弟姊妹的另一半不滿意。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。