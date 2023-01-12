《綜藝大熱門 Come 兔gether》由吳宗憲、陳漢典、Lulu主持。（三立提供）

三立都會台《綜藝大熱門》農曆年初一晚上9點推出特別節目《綜藝大熱門 Come 兔gether》，主持人吳宗憲首次在除夕節目中與兒子鹿希派同台，鹿希派搞笑功力不輸老爸，被稱為是唯一會讓吳宗憲「硬起來的男人」，還意外脫稿演出跟他真情告白。

《綜藝大熱門 Come 兔gether》主持人除固定班底吳宗憲、陳漢典、Lulu外，還有鹿希派、戴愛玲、ØZI、Miusa及神秘嘉賓等藝人，而今年節目內容延續年年「跳冰池」傳統，去年綜藝之神眷顧，吳宗憲在寒流跳水池，跳出高收視、高流量，而今年地獄倒楣鬼獎落誰家，令人期待。

特別節目也於苗栗山區露營區拍攝，吳宗憲還特別換上兔子在露營區門口裝迎接嘉賓。為了迎接兔年，吳宗憲血肉單傳的兒子不但改編吳宗憲經典成名曲〈真心換絕情〉外，還邀請他上台合唱，但節目當天真正的爆點是鹿希派意外脫稿演出跟吳宗憲真情告白。

鹿希派2018年曾在私人IG揚言「炸台北市政府」，他回憶當時這件事，為老爸造成很大困擾，「真的很抱歉，但你那時候還唸我說『為什麼沒有說到做到』？」他突然決定當場做給吳宗憲看看，但要炸的不是市政府，而是炸露營區，全部人傻眼，沒想到鹿希派緊接著說：「CUE煙火。」現場施發起滿天煙火，原來是一個可愛自嘲的玩笑話。