金曲歌王蕭敬騰日前自大陸返台，結束10個月的外地工作生活，與家人久未見面的他，於今(18)日凌晨突在臉書上曬出一系列與家人的甜蜜照片，其中更與媽媽貼臉合照，甜喊：「媽媽我愛妳，真的好愛妳，媽媽生日快樂。」

蕭敬騰昨晚結束在南港的尾牙活動後，便驅車回家與父母同聚。原來今日是蕭敬騰母親的生日，他也不忘在社群平台上發文祝福母親，寫下：「媽媽我愛妳，真的好愛妳，媽媽生日快樂。」等字句，更曬出一系列與母親的合照，只見照片中他與母親緊貼臉部，兩人眼神中流露出滿滿的幸福感，可見母子倆感情相當好。

此外，蕭敬騰於貼文之中也不忘祝福同是1月18日壽星的好友周杰倫生日快樂，表示：「哥中之哥，生日快樂。」周杰倫看到後，也現身IG留言區中，回覆：「祝阿姨生日快樂喔！」貼文PO出後，不少網友大讚蕭敬騰母親的美貌，紛紛留言表示：「咦～這是姐弟照嗎」、「蕭媽媽顯得好年輕」更刷起滿滿一排「生日快樂」的祝福留言。

事實上，據《自由時報》報導，蕭敬騰的經紀公司指出老蕭想等之後天氣回暖，便帶著父母一起到宜蘭、台南等地度假，把握時間享受天倫之樂。