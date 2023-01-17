北部知名醫院副院長的母親，在110年接獲假檢警電話詐騙，對方恐嚇陳姓老婦涉及洗錢罪恐遭「收押禁見」，嚇得老婦連續交付現金，提款卡任詐團成員盜刷，並將房屋拿去抵押貸款1500萬，全部交給詐團成員，1年被騙近5000萬元，但警方僅抓到車手陳玉欽，陳男事後吐出45萬元獲得和解，台北地院依詐欺罪判陳徒刑1年，緩刑4年。主嫌鄭吉松另案通緝中。

根據判決書，詐騙集團份子鄭吉松與同夥，於民國110年3月9日起起至同年7月間，接續分飾「反詐騙警員黃安家」、「臺中地檢署邱雲昌檢察官」、「初審法官吳文正」、「初審法官陳振傑」，以電話、通訊軟體LINE聯繫陳姓老婦，誆稱陳彩琴「涉嫌毒品、洗錢罪」而要「收押禁見」，並要求陳彩琴提出款項、個人的提款卡交國家保管、核對。

陳姓老婦依照車手指示，連續三天交付共560萬現金，接著又分別將其申辦之三張臺銀、新光、國泰世華提款卡，放在詐欺集團指定的重型機車藍子內供對方提款。

陳姓老婦因擔心遭到收押，對詐團言聽計從，還將房屋辦理民間抵押借款，詐團份子找到放貸金主後，於110年7月12日再扮演「初審法官陳振傑」，要陳姓老婦向地下錢莊借貸，陳姓老婦仍不疑有他，與詐團份子一起前往代書事務所辦理抵押貸款1500萬元。扣除金主利息、代書費、公證費後，將實際取得的1313萬3000元，在現場交付「初審法官陳振傑」派來收錢的人。

鄭吉松獲知陳姓老婦抵押借款並交付完成，立刻交付45萬元給扮演「陳書記官」、「主任法官李志忠」的車手陳玉欽，直至110年12月間止，陳姓老婦總計損失近5千萬元。

陳玉欽落網後否認涉案，但遭羈押後才坦承犯案，並將45萬元贓款返還陳姓老婦，最後雙方和解，由合議庭依共同詐欺罪判陳玉欽徒刑1年，緩刑4年，並提供240小時的義務勞務，接受12小時的法治教育。