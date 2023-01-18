澳門商界聞人、知名賭場大亨周焯華（洗米華）於2021年11月被捕，涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗錢及開設非法賭場等289項罪名，甚至讓澳門政府少收82.6億港幣的稅收，引起巨大爭議。今（18日）澳門法院進行宣判，判周焯華創立及領導犯罪集團有罪，但加重洗錢等罪不成立，共遭判18年徒刑。

周焯華被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院1月18日宣判，認定案中大部分控訴事實，裁定103項「許可地方內不法經營賭博罪」、54項相當巨額詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪、1項「不法經營賭博罪」、1項「黑社會罪」全部罪成，合共判刑18年。

香港01報導，澳門商人周焯華被控涉嫌犯下289項罪名，令澳門政府少收82.6億澳元博彩稅，澳門法院18日上午9時半開庭，周焯華被當局以囚車，由路環監獄柙送至初級法院刑事大樓，法官其後宣判，周焯華創立及領導犯罪集團1項不法經營賭博罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立。法官宣判，各項罪名合共判監18年。

即使被控驚人的289項罪名，但周焯華過去多次否認涉案，並強調自身事業的獲利就已相當可觀，並沒有犯罪動機，且旗下太陽城集團並非黑社會，大部分收入也都拿去做公益。周焯華甚至為受影響的員工求情，希望能夠釋放被羈押的員工。

此外，知名女星安以軒的老公德晉集團主席陳榮煉，也在去年1月被控不法經營賭博、洗錢等83項罪名遭逮捕，處境與周焯華相似。