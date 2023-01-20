九合一選後等了一段時間，行政院長蘇貞昌終於在1月19日提出了辭呈，並宣布會帶領內閣總辭。不過有意思的是，他是在該日下午先進了總統府去面見總統蔡英文，主題是討論內閣人選，等到回到行政院後，才在臉書上「正式」宣布要求蔡總統盡快指派下屆閣揆人選。

儘管這則「辭職新聞」已醞釀了一段時日，但也直到蘇貞昌正式宣告「帶領內閣總辭」才似乎有了定論，因而也引發了台灣社會的一股騷動。

理論上，大家都可以在「Yahoo新聞」的一項網路民調得悉民意方向。該民調其中有一題詢問民眾對於蘇貞昌去職的想法。直至20日凌晨，超過6000人參加民調，結果有高達8成5贊成更換閣揆，而選擇「不太贊成」者有3.2%、「完全不贊成」者有6.7%、另有約4.9%是「不知道／沒意見」，這其中的差距可說是驚人的懸殊。可見蘇貞昌在擔任閣揆期間的施政成果並未獲得老百姓的認同。

在實務上，根據《中國時報》引述一位不願具名的產業界人士看法，他指出蘇貞昌的個性「霸道」，對代表民意的立法委員在言語上就不是很尊重，自然也不尊重民意、產業界的聲音。過去4年的任期下來，產業界人士認為蘇貞昌一切作為比較趨向選舉利益，並非真正以國家利益為優先。即使在「Yahoo新聞」的網路民調裡，民眾對蘇貞昌的施政滿意度，認為「非常滿意」的僅有5.5%，覺得「還算滿意」的有6.9%，「不太滿意」則有14.6%，覺得「完全不滿意」的民眾則衝高到69.5%、「不知道／沒意見」的只有3.5%。滿意與不滿意的比例呈現12.4%和84.1%的懸殊差距。所以，台灣民意對蘇貞昌的自動離職，應該是沒有一點懸念。

至於在新任行政院長人選方面，民調結果也令人意外。譬如上述網路民調中，詢問民眾「看好由誰接手新任閣揆？」，結果「由低至高」分別是前基隆市長林右昌1.7%、外交部長吳釗燮2.4%、前交通部長林佳龍5.3%、前桃園市長鄭文燦9.4%、前副總統陳建仁以14.6%奪冠。該民調負責人指出，上述人選 彼此間的支持度差異都不是很大 ，且支持度都很低；另外還有37%的民眾未表態。

不過，獲得最高支持度的前副總統陳建仁，卻向媒體表示，總統蔡英文從未針對閣揆的事徵詢過他。實際上，在九合一選舉民進黨失利之後，蔡英文雖在第一時間慰留蘇貞昌，但外界要求蘇揆下台的呼聲不斷，當中也包括民進黨自家民代。隨著改組聲四起，新內閣名單備受關注，曾經也傳出將由陳建仁接掌行政院。但菱傳媒在1月20日的報導卻指出，蔡英文將在農曆春節持續針對內閣布局進行徵詢，但傳出可能接任閣揆的前副總統陳建仁意願不高，且即將出國1個月，因此閣揆人選仍有變數。

然而，對於「蘇下陳上」傳聞始終未正面回應的陳建仁，接受《自由時報》訪問時強調蔡英文沒有徵詢過他；更駁斥他與蔡英文、鄭文燦曾會面的消息，表示自己一直在做研究，從未和蔡英文談論組閣議題。台灣民意基金會董事長游盈隆說，蔡總統目前正陷入天人交戰時刻，無法立刻做出決定，早先盛傳的陳建仁、鄭文燦組閣可能生變，至於會怎麼變？天威難測。內閣改組議題留給國人的是，一個無限想像的空間。（作者為澳門理工大學名譽教授）